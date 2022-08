As van overleden Star trek-actrice Nichelle Nichols schiet met raket de ruimte in

Ze mag dan wel overleden zijn, maar binnenkort schiet Nichelle Nichols (89), beter bekend als luitenant Nyota Uhura uit de eerste Star trek- serie, de ruimte in. Haar as wordt met een raket de ruimte in gestuurd.

De as van de Star trek-actrice zal met een zogeheten ‘Vulcan raket’ de ruimte in geschoten worden. De missie heeft, ook heel toepasselijk, de naam ‘Enterprise flight’ - dezelfde naam als die van de ruimteschepen in Star trek. Wanneer de as van Nichols de ruimte in geschoten kan worden is nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt af van de ontwikkeling van de speciale raket waarmee haar as ‘afgevuurd’ wordt. In totaal liggen meer dan 200 urnen te wachten om naar de ruimte gelanceerd te worden.

Nichols is niet de eerste Star trek-acteur die postuum de ruimte in gaat. Andere ‘passagiers’ waren onder andere James Doohan en de bedenker van Star trek, Gene Roddenberry en zijn vrouw Majel, die overigens ook een klein rolletje als verpleegster de serie had.

De postume ruimtereis wordt georganiseerd door Celesti, een in Texas gevestigd bedrijf dat ‘memorial ruimtereizen’ organiseert. Ze bieden hun klanten zo een soort van ruimtelijke onsterfelijkheid’. Leuke bijkomstigheid: niet alleen beroemde mensen kunnen hun as de ruimte in sturen, ook normale burgers - maar je moet wel een flinke spaarpot hebben. De tarieven voor een ruimtelancering starten bij 12.500 euro.

Vanaf jaren 60 jarenlang luitenant Uhura

De Amerikaanse actrice Nichelle Nichols overleed eind juli op 89-jarige leeftijd. Nichols speelde vanaf de jaren 60 jarenlang de rol van luitenant Uhura in Star trek. De serie bracht haar blijvende erkenning en werd wereldwijd een begrip. Nichols was destijds een van de eerste zwarte vrouwen in een grote tv-rol. Daardoor groeide zij uit tot een rolmodel voor velen. Aanvankelijk wilde Nichols stoppen met haar rol in Star trek, maar zij liet zich overtuigen door Martin Luther King jr. om door te gaan.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de lange zomerstop van RTL en SBS, Festival van de liefde met Anita Witzier en Edson da Graça en Nick & Simon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: