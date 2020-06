Auteur M.J. Arlidge: ‘Ik maak het Helen Grace heel moeilijk’

Arlidge, die zijn sporen verdiende als televisieproducent en scenarist voor (misdaad)series, had een fijne jeugd met liefhebbende ouders. Toch kwam hij er al vroeg achter dat het in de rest van de wereld niet altijd even gezellig was als thuis. ,,Mijn vader was aanklager’’, vertelt de schrijver. ,,Hij was dus vaak bezig met moord en doodslag. Op een gegeven moment werkte hij aan de beroemde zaak tegen Jeremy Bamber, die zijn adoptieouders en zijn zus en haar twee kinderen had vermoord. Hij probeerde zijn zus ervoor te laten opdraaien omdat ze psychische problemen had. Hij beweerde dat zij het had gedaan en daarna zelfmoord had gepleegd, en kwam er bijna mee weg. Het was een afschuwelijke zaak omdat er twee jonge kinderen bij betrokken waren die werden doodgeschoten in hun bed. Ik weet nog dat er foto’s van mijn vader in de krant stonden. Ik was trots op hem, maar besefte ook dat deze verschrikkelijke dingen echt waren gebeurd.’’