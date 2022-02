Auto Ellemieke Vermolen geraakt door omvallende boom terwijl ze achter het stuur zit

In een filmpje dat vandaag online rondgaat is een rijdende zwarte auto te zien, die geraakt wordt door een grote omvallende boom. Het scheelde maar een paar centimeter of de boom was op de voorkant van de auto gevallen.

Op Instagram Stories deelt Ellemieke Vermolen dat het haar auto is die in de video te zien is en zij op dat moment achter het stuur zat. ‘Lieve mensen, doe alsjeblieft voorzichtig’, schrijft ze bij een heftige foto van de schade. ‘Ik heb net een boom op mijn auto gehad. Zoveel geluk dat hij op mijn achterkant terechtkwam.’ Vermolen liet verder weten dat ze ongedeerd is, maar nog wel flink in shock. Ook is ze erg dankbaar voor alle mensen die haar na het ongeval hebben opgevangen.

Eunice is vrijdagmiddag uitgegroeid tot een zware storm die veel schade aanricht en al drie mensenlevens heeft geëist in Nederland. De doden vielen in en rond Amsterdam als gevolg van omgewaaide bomen.

De politie verstuurde omstreeks 17.10 uur een NL-Alert naar mobiele telefoons vanwege ‘extreme weersomstandigheden in grote delen van Nederland.’ Mensen wordt gevraagd alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties omdat het noodnummer overbelast is door de vele stormmeldingen.

