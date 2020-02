Auto-ongeluk veranderde Kevin Hart: ‘Ik wil het beter doen dan voorheen’

,,Ik probeer niet terug te gaan naar waar ik voorheen was”, zegt Kevin Hart. ,,Ik wil het beter doen. Het is eigenlijk een wederopstanding. Dat is de beste manier waarop ik het kan zeggen. Ik heb het gevoel dat een andere versie van mezelf op dat moment gestorven is en dat deze nieuwe versie geboren werd om alles beter te begrijpen en om het beter te doen.”



Van het ongeval zelf herinnert de acteur zich niets meer. ,,Ik kan je er niets over vertellen. Is dat niet angstaanjagend? Het eerste dat ik me herinner, is dat ik samen met mijn vrouw in de ziekenwagen zit.” Zijn tijd in het ziekenhuis veranderde hem, klinkt het. ,,Het kwam allemaal neer op vier muren. In de beperkte ruimte van die vier muren bevonden zich mijn vrouw, mijn broer, mijn kinderen en mijn vrienden - allemaal om de beurt. En ik kreeg de kans om na te denken over wat belangrijk is - en beroemdheid is dat niet. Geld is dat niet. Juwelen, auto’s of horloges zijn dat niet. Wat belangrijk is, zijn relaties.”