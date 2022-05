Automobilist die Loiza Lamers aanreed, reed door: ‘Dat doet wat met je’

Ook Ashton Kutcher en Mila Kunis duiken op in Net­flix-spin-off That '70s Show

Ashton Kutcher en Mila Kunis zijn met een gastrol te zien in de spin-off van That ‘70s Show, een Netflix-serie genaamd That ‘90s Show. Daarmee keren alle acteurs en actrices uit That ‘70s Show terug in de nieuwe serie, op acteur Danny Masterson (Steven Hyde) na.

2 mei