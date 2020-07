Autopsie: Naya Rivera overleden door verdrinking

,,We hebben vastgesteld dat het om het lichaam van Naya Rivera ging. Haar identiteit is bevestigd door een gebitsvergelijking. Op het lichaam is een volledige autopsie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat ze is verdronken. De conditie van het lichaam is consistent met de tijd dat ze onder water heeft gelegen. Er zijn geen traumatische verwondingen of ziektes geïdentificeerd bij de autopsie", zo is te lezen in het persbericht van de patholoog.