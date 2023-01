Avatar 2 passeert als zesde film ooit 2 miljard dollar opbrengst

Halverwege januari maakte Disney bekend dat The way of water sinds de release op 14 december in Nederland zo’n 21,2 miljoen euro heeft opgeleverd. Toen waren in totaal zo’n 1,5 miljoen mensen in Nederland naar de bioscoop gegaan om The way of water te zien. Het tweede deel van de Avatar-filmreeks heeft in Nederland daarmee al een hogere omzet gedraaid dan de eerste film. In 2009 behaalde de eerste Avatar een omzet van bijna 19 miljoen.