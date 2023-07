Avatar en The Last of Us liggen stil door staking Hollywood: ook deze films en series geraakt

historische staking Bom onder Hollywood: topacteurs leggen massaal werk neer, tientallen grote producties stilgelegd

Hollywood is in rep en roer nu duizenden acteurs, scenarioschrijvers en andere medewerkers massaal het werk hebben neergelegd. Grote kaskrakers als Avatar en Spider-Man 4 en topseries als The Witcher, House of the Dragon, The Last of Us en Stranger Things komen daardoor in gevaar.