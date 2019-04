‘Avengers: Endgame’ gaat als snelste film door miljardgrens

Volgens entertainmentsite The Wrap heeft de film al 144 box office-records gebroken. In maar liefst 44 landen kende de film het beste openingsweekeinde ooit. Daarnaast verbrak het voorverkooprecords en werd de film in de eerste week ook een recordaantal keer in 3D vertoond.

De Chinese regering staat slechts 34 Hollywood-films per jaar toe om getoond te worden in de Chinese bioscopen. Binnenkort begint de vierde fase, en de eerste film die daarin uitkomt is ‘Spider-Man: Far From Home’. Ook ‘Black Widow,’ T’he Eternals’, ‘Black Panther 2', ‘Doctor Strange 2' en ‘Guardians of the Galaxy 3' staan in de wacht.