Avondlockdown zorgt voor middagdrukte in Pathé-bioscopen

Cinefielen laten zich in crisistijd niet beroven van hun filmliefde. Ze verplaatsen hun bioscoopuitje gewoon naar de middag. Dat stelt tenminste het concern Pathé dat tijdens de huidige avondlockdown het fenomeen van de matineevoorstelling in populariteit ziet toenemen.

Waar theater- en musicalproducenten worstelen met het vinden van een middagpubliek, doet bioscoopketen Pathé ook vóór 17.00 uur – wanneer alles sluit – nog goede zaken. ,,In al onze bioscopen is het tijdens de huidige openingstijden drukker dan het normaal gesproken was overdag”, vertelt een woordvoerster aan deze website. ,,We zien dat veel bezoekers hun bioscoopuitje naar de middag hebben verplaatst.”

Van volle zalen kan in letterlijke zin geen sprake zijn vanwege de 1,5 meterregel. Daardoor kan slechts zo’n 30 procent van de capaciteit worden benut. Maar binnen die nieuwe regels zijn sommige middagvoorstellingen van Pathé wel degelijk uitverkocht. De zegsvrouw: ,,Ook zien we dat veel voorstellingen in de weekenden uitverkocht beginnen te raken, met name titels als House of Gucci, Ghostbusters: Afterlife, De Club van Sinterklaas en het Vergeten Pietje en De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje.

Filmdistributeurs zijn minder blij. Zodra zij het idee hebben dat bioscooptitels het vooral van de avonduren moeten hebben, wordt er geschoven met premièredata. Zo is de release van Soof 3, van distributeur Dutch FilmWorks, wederom uitgesteld. Maar ook minder grote potentiële bioscoopklappers verhuizen naar ergens volgend jaar, zoals Madres Paralelas van de beroemde Spaanse regisseur Pedro Almódovar en The Card Counter met Oscar Isaac.

Blockbusters die een wereldwijde releasedatum hebben, blijven wél gewoon staan. Dat geldt voor onder meer de remake van West Side Story van Steven Spielberg (volgende week donderdag), Spider-Man: No Way Home (16 december) en The Matrix Resurrections (23 december).