AvroTros komt vanaf november met thrillerserie met Imanuelle Grives

De ambitieuze Xandra Keizer, gespeeld door Karina Smulders, stort zich in de serie noodgedwongen in een gevaarlijk dubbelleven. Ze helpt een vriendin van vroeger uit de brand met het organiseren van een evenement voor haar internationale high class escortbureau.



Na een succesvolle avond wordt ze steeds verder in de wereld vol seks, drugs en geweld gezogen; een wereld waar ze ooit met veel moeite uit is ontsnapt. Ze probeert haar man en dochter Lulu buiten die wereld te laten, maar dat lijkt onmogelijk als ze weer oog in oog komt te staan met haar criminele moeder.



De nieuwe tiendelige dramaserie Keizersvrouwen, met naast Karina Smulders en Immanuele Grives ook nog onder meer Hilde van Mieghem, Susan Radder, Matteo van der Grijn, Thijs Römer, Roeland Fernhout en Dragan Bakema is vanaf zondag 10 november te zien bij AvroTros op NPO 3.



Het is voor Grives een van de laatste series waarin ze zal verschijnen in afwachting van haar proces in België. Het Openbaar Ministerie daar eiste twee jaar cel tegen de actrice. De uitspraak van de zaak is begin november. Ze wordt verdacht van drugshandel.