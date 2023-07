Awakenings en Bospop gelasten festivalzondag af om verwacht noodweer

In een verklaring op de website van Bospop meldt de organisatie dat er uit veiligheidsoverwegingen in overleg met de lokale overheid is besloten het festival te annuleren. Voor mensen met een ongebruikt kaartje ‘volgt later verdere info’, valt er verder te lezen.

Alle bezoekers moeten het festivalterrein en de camping verlaten. Eerder besloot de organisatie van het evenement al om de poorten voor nieuwe bezoekers gesloten te houden. Vrijwilligers zijn bezig deze bezoekers weg te sturen. Voor zondag werden vele duizenden bezoekers verwacht.

De organisatie vraagt de campinggasten rustig en zo snel mogelijk naar huis te gaan. ,,Volg de instructies op de borden en de aanwijzingen van ons security personeel en verkeersregelaars op.” Ook wordt iedereen die een kaartje had voor zondag, gevraagd om niet naar Weert af te reizen. ,,Wij balen ontzettend dat het festival niet doorgaat, maar iedereens veiligheid gaat boven alles.”

‘Pijn in het hart’

Door Awakenings gaat eveneens een streep. Het besluit is met ‘pijn in het hart’ genomen, staat er op de website. Het technofestival in het Brabantse Hilvarenbeek was sinds vrijdag bezig. ‘Onze grootste zorg is het waarborgen van jullie veiligheid en onder deze omstandigheden kunnen we dit niet garanderen’, luidt het statement.

Mensen die op de festivalcamping van Awakenings verblijven, is gevraagd het terrein te verlaten. Festivalgangers die zondag geen slaapplek hebben of tegen andere problemen aan lopen kunnen zich melden bij de organisatie.

De organisatie belooft ‘binnen een week ‘rechtstreeks contact op te nemen’ met tickethouders om een geschikte oplossing te vinden.

Noodweer

Het KNMI geeft voor zondagmiddag- en avond code oranje af vanwege onweer, windstoten en hagelstenen zo groot als golfballen.

