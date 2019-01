‘Awkward’ moment aan tafel bij Eva Jinek

Het was een talkshowmoment dat zich in Jineks eigen jargon het best laat omschrijven als ‘awkward’. Eva had net het 9-jarige model Summer en moeder Jessica aan tafel gehad, omdat zij naar Amerika verhuizen voor de carrière van dochterlief. Daarna waren Maarten en Vincent van Rossem aan de beurt, om te praten over een nieuw seizoen Hier zijn de Van Rossems.



Dat gesprek begon onschuldig, leek het, met de vraag waarom zus Sis van Rossem er niet bij was. Het antwoord van Maarten luidde dat ze niet aan tafel wilde met Summer, omdat ze het ‘kindermisbruik’ vond. Meteen op dreef begon hij over zijn eigen kleindochter en stelde dat hij sommige foto’s van een ‘bedenkelijk karakter bij een kind van 9’ vond. Ik snapte wat hij bedoelde, want tussen de kiekjes met vrolijk gekleurde kinderkleding zaten er ook een paar waarop Summer in een hemdje poseerde met afhangende bandjes en nat haar.



Het ‘awkward’-gehalte zat erin dat moeder en dochter op dat moment niet meer aan tafel zaten en zich niet konden verweren. Eva zal zich op dat moment al in gedachten voor het hoofd hebben gemept voor de manier waarop ze dit aanpakte. Maar toen kwam Vincent van Rossem nog even uit de hoek. Hij wilde waarschijnlijk iets aardigs zeggen over de schoonheid van het meisje op de foto’s, maar deed het nogal onhandig. Laten we de schuld maar geven aan de nootjes die hij onderwijl wegkauwde. Iets dat overigens nogal op mijn lachspieren werkte omdat dit precies is waarom ik van de Van Rossems hou: ze zijn wars van decorum.