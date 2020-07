Baas Van Gogh Museum: ‘Schilderij verkopen uit geldnood is onbespreekbaar’

Toen ze nog de baas was van het Mauritshuis in Den Haag, gaf Emilie Gordenker bezoekers de tip pas een uur voor sluitingstijd naar het museum te komen. De kunstwerken kunnen dan in alle rust worden bekeken. Inmiddels is Gordenker directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam en heeft corona toegeslagen. Het museum is weer open, maar laat op dit moment nog maar 10 procent van de normale bezoekersaantallen binnen. Fijn voor mensen die zich in alle kalmte willen vergapen aan Van Gogh en zijn tijdgenoten, vervelend voor het museum.