Baas van Sony bevestigt: er komt een vierde Spider-Man-film

Het blijft opvallend stil bij filmgigant Marvel. Er wordt geen woord gerept over een mogelijke Spider-Man 4, iets waar de fans al een tijdje op zitten te wachten. Zeker nadat de laatste film No Way Home met een flinke cliffhanger eindigde. De geruchtenmolen draaide het voorbije jaar dan ook op volle toeren. Eindelijk is daar het verlossende antwoord.

Spider-Man

In 2017 verscheen de eerste Spider-Man film, Homecoming, met de Britse acteur Tom Holland in de hoofdrol. Amper twee jaar later verscheen Far From Home, met als kers op de taart in 2021 de film No Way Home. Deze laatste werd zelfs de meest succesvolle Marvelfilm van het afgelopen jaar en blijkt een absolute topfavoriet te zijn onder heel wat Marvelliefhebbers. Hier kan de Spider-Man reünie met Tobey Maguire en Andrew Garfield wel voor iets tussen zitten.