Baby Miguel ziet dankzij Wesley en Yolanthe

De vijf maanden oude baby Miguel uit het Belgische Arendonk heeft in de Verenigde Staten succesvolle operaties ondergaan om hem van een zeldzame oogafwijking af te helpen. Voor het ventje werd via crowdfunding 110.000 euro ingezameld. Ook topvoetballer Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe kwamen in actie.

Miguel werd geboren met sclerocornea, een zeldzame afwijking met een ondoorzichtig hoornvlies tot gevolg. Als hij niet binnen zes maanden zou worden geopereerd, zou hij blind zijn voor de rest van zijn leven. ,,Dit verdrietige verhaal raakt ons diep'', liet Yolanthe in oktober via Twitter weten. ,,Wij gaan bijdragen om lieve Miguel te helpen, want dit kleine jongetje heeft hulp nodig.''

De ouders van de baby, Michael Lu (33) en Lieveke De Kort (31), deden een emotionele oproep in het Eindhovens Dagblad en het AD om hen financieel te ondersteunen. Het geld stroomde binnen, waardoor Miguel op 28 november in de VS aan één oog werd geopereerd. Met succes.

Ontspannen

,,De ochtend erop deed hij zijn oogje open, gevolgd door een glimlach. We denken dat dit de eerste keer ooit was dat hij zijn mama en papa zag'', vertelt Lieveke aan Het Laatste Nieuws. Afgelopen dinsdag was zijn rechteroogje aan de beurt. ,,Hij was heel ontspannen toen hij naar de operatiekamer moest, alsof hij voelde dat het een belangrijke dag was voor hem. Alles is perfect verlopen. Straks zal hij ons met beide oogjes kunnen zien. We zijn de gelukkigste ouders van de wereld.''

Het gezin hoopt dinsdag terug naar België te vliegen. Eenmaal thuis zal Miguel controles blijven ondergaan in een ziekenhuis in Luik. Lieveke: ,,We zijn superblij en trots op ons zoontje.''

Volledig scherm Lieveke met Miguel, een paar maanden geleden. © Merlijn Van Dijk