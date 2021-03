Babynieuws Maxime bezorgt Meilandjes opnieuw kijkcijferrecord

In deze aflevering ontdekt Maxime (25) dat zij en haar vriend Leroy (29) een baby verwachten. In de keuken bekokstoven ze een manier om het aan Martien en Erica te vertellen. Maxime bedenkt dat het leuk is als zij een taart koopt en in de doos een foto stopt van de zwangerschapstest. Wanneer ze met de taart aankomen, zijn haar ouders al in jubelstemming omdat ze net te horen hebben gekregen dat de verkoop van de boerderij in Hengelo doorgaat. Waarop Maxime zegt: ,,Dat is toevallig, wij hebben net taart gehaald.”