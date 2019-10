Backstreet Boy Nick Carter opnieuw vader geworden

Joker breekt ondanks ophef records in Amerikaan­se bioscopen

5 oktober Ondanks de ophef over de film The Joker, is deze immens populair in de Verenigde Staten. Gisteren verdiende de makers bijna 40 miljoen dollar, omgerekend bijna 44 miljoen euro, aan bioscoopkaartjes voor de film. Dat maakt het de best verdienende opening in oktober ooit.