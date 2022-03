Band tussen The Streamers steeds sterker: ‘Dit gaat verder dan beetje lol maken’

Eind april staan Suzan & Freek twee avonden in Ziggo Dome, een zaal die al hun voorgaande locaties ontstijgt. Waar het voor hen nog onbekend en spannend is, heeft Guus Meeuwis al tientallen keren tegenover een vol stadion gestaan. ,,Wat doe je dan, dan vraag je Guus om advies’’, zegt Freek, terwijl hij deze dinsdagochtend in het Olympisch Stadion een meter of tien van de Brabantse zanger af staat. ,,Dat dat gewoon kan is ook het leuke van The Streamers.’’