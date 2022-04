Bandleden The Wanted dragen kist Tom Parker, weduwe kust hem vaarwel: ‘Voor altijd mijn engel’

met foto'sDe bandleden van The Wanted hebben vandaag de kist van hun collega Tom Parker gedragen bij zijn drukbezochte uitvaart in Londen. Zijn vrouw Kelsey kuste de kist vaarwel en eerde haar ‘soulmate’, die onlangs overleed aan een hersentumor. Toms jonge kinderen waren niet aanwezig, maar dankzij bijzondere bloemstukken toch een beetje.

Vijf lettervormige kransen spelden het woord ‘daddy’, met bovenop foto’s van handafdrukken van Toms oogappels Aurelia (2) en Bodhi (1).

,,Ze hebben de beste beschermengel die de rest van hun leven op ze past - en op mij’’, sprak Toms weduwe Kelsey, die haar speech had opgenomen omdat ze bang was te breken in de kerk.

Volledig scherm Bandleden van The Wanted dragen de kist met hun collega Tom Parker terwijl zijn vrouw toekijkt. © Getty Images

De vrouw vertelde hoe ze haar grote liefde ontmoette in een nachtclub, voordat hij bekend werd. Dat ze meteen wist dat ze met hem wilde trouwen. ,,Tom zei dat hij bekend zou worden en geen tijd zou hebben voor een vriendin, maar hij liet me niet met rust’’, memoreerde Kelsey, die zorgde voor een lach in de zaal.

Hun band is eeuwig, zei ze. ,,Je bent voor altijd mijn engel Tommy boy in de lucht.’’

Na de ceremonie legde ze een bloem op de kist van haar geliefde en kuste ze de kist vaarwel:



Stilte in drukke straat

De ceremonie in de kerk was besloten, maar buiten keken honderden fans mee via beeldschermen. Op de lokale dubbeldekkers stonden geen lijnnummers, maar ‘rust zacht, Tom Parker’.



Je kon een speld horen vallen in de normaal zo drukke straat, terwijl de kist naar de lijkwagen werd gedragen. Even later was er gejuich om Toms leven te vieren.

Volledig scherm Buiten verzamelden zich honderden fans. © Getty Images

,,Toen we hem naar binnen droegen, kon ik hem gewoon horen zeggen dat dat wel tijd werd’’, grapte Max George van The Wanted in zijn speech. ,,Omdat hij ons altijd droeg.’’

,,Tom heeft ons veel te vroeg verlaten’’, vervolgde Max, die vooral zijn lach nooit zal vergeten. ,,De mensen buiten, de mensen over de hele wereld [die meekijken], het zegt genoeg over Tom. Rust zacht, mate.’’

Volledig scherm Honderden fans kwamen samen voor de uitvaart van Tom Parker. © Getty Images

Zeer agressief

Tom maakte bijna twee jaar geleden bekend dat bij hem een glioblastoom was gevonden, de meest agressieve en meest voorkomende soort hersentumor. Die kon niet operatief worden verwijderd.

Hoewel de ziekte terminaal was, meldde Tom afgelopen november wel dat de tumor ‘stabiel’ was. Onlangs onderging hij nog een speciale behandeling in Spanje, maar naar verluidt ging hij de afgelopen tijd snel achteruit.

The Wanted, volgens The Guardian een van de succesvolste boybands van zijn generatie, scoorde sinds de oprichting in 2009 meerdere hits, waaronder Glad you came, Chasing the sun en Walks like Rihanna. De groep nam in 2014 een pauze en kwam vorig jaar september weer samen voor een concert dat Parker organiseerde in de Royal Albert Hall in Londen om geld in te zamelen voor verschillende kankerfondsen.

