Barack Obama leerde schoonzoon kennen door lockdown: ‘Hij zat vast, dus haalden we hem in huis’

,,Zoals, denk ik, veel gezinnen, hebben we die eerste maand elke avond spelletjes gespeeld en geknutseld, maar toen begonnen ze zich langzaam een ​​beetje te vervelen”, herinnert hij zich. ,,We hebben Malia en Sasha, en Malia’s vriend die een tijdje bij ons was, leren kaarten.”



Het was een dolle boel, vertelt de oud-president over de quarantaine met zijn dochters Malia (22) en Sasha (19). ,,Het is een zege want al die tienerdingen zijn weg. Ze zijn weer terug thuis en willen weer tijd met je doorbrengen. En ze zijn nog grappig ook.”