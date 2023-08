Barbie-gekte kent geen grenzen: heel pretpark in aanbouw

Wie nu al zin heeft om zich in de wereld van Barbie onder te dompelen, heeft pech. De deuren openen naar verwachting pas in 2024, al is een precieze datum nog niet bekend. Ook moeten liefhebbers er een aardige reis voor over hebben. Het Mattel Adventure Park huist in Glendale, Arizona in de Verenigde Staten. Via een constructiecamera is wel de voortgang van het project te bewonderen.