Barbie raakte bewusteloos na overmatig drugsgebruik

UpdateRealityster Samantha de Jong (28), beter bekend als Barbie, is afgelopen vrijdag thuis buiten bewustzijn geraakt door overmatig drugsgebruik. Nadat ze in haar huis in Scheveningen werd aangetroffen, is ze direct afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat meldt haar manager Jake Hampel, die het woord voert namens haar familie.

Op dit moment verkeert ze in redelijk goede gezondheid en zet ze haar herstel voort in een gespecialiseerde kliniek. ,,Haar conditie is goed. Ze krijgt alle zorg die nodig is en alleen haar naaste familie is bij haar”, stelt Hampel. ,,Ze is in goede handen.”

Ex-man Michael van der Plas zorgt voorlopig voor de kinderen, dochter Angelina (5) en zoontje Milano (2). De Haagse heeft haar voormalige manager Jake Hampel weer in de armen gesloten, nadat hij vorig jaar de handen afhaalde van Barbie. Zij had flink uitgehaald naar productiemaatschappij Warner Bros, zender RTL en Hampel zelf. Hem werd tot zijn verbazing een gebrek aan professionaliteit, kwaliteit en inzet verweten. De manager kreeg de strontkar over zich heen, van Samantha en een groot deel van haar kijkers. Dit liet hem en zijn gezin na negen jaar trouwe dienst niet onberoerd. Inmiddels doet hij op verzoek van de familie weer de woordvoering.

Samantha reageerde opgelucht dat Hampel niet rancuneus dan wel boos is en haar nu weer de helpende hand heeft geboden. ,,Het is de bedoeling dat ik deze week bij haar langs ga, maar de prioriteit is om rust en structuur binnen de familie terug te brengen. Zij zal zich weer moeten herpakken, want ze heeft nogal wat voor haar kiezen gekregen. Een oproep aan iedereen: gun haar nu de rust.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Jake Hampel © Theo Bohmers

Quote Zij zal zich weer moeten herpakken, want ze heeft nogal wat voor haar kiezen gekregen Jake Hampel

Ingrijpend

Samantha was vanaf 2010 (Oh Oh Cherso) te zien in twaalf realitysoaps. Alles kwam in beeld: van een losbandig vrijgezellenbestaan, een huwelijk en diverse borstvergrotingen tot de geboorte van haar kinderen en een scheiding. Hampel begeleidde haar negen jaar lang en benadrukt dat zij wel (mentale) hulp heeft gekregen. ,,Zij is zeker bijgestaan, maar je kunt nooit alles ondervangen. De geboorte van kinderen, dat is vreugde. Een huwelijk sluiten, daar waren 1,2 miljoen mensen getuige van, maar dan een echtscheiding, dat is ingrijpend hoor. Ze heeft de gevolgen van de scheiding niet goed overzien. En dan kan de buitenwereld makkelijk praten. Je moet toch flink zijn als je als alleenstaande moeder met twee kinderen achterblijft en niet helemaal weet hoe je verder moet.”

Hampel deed wat hij kon. ,,Neem Ranking The Stars. Drie jaar lang kreeg ze de aanvraag om mee te doen, maar ondanks dat de verdiensten goed zijn, hebben we daar toch van af gezien. Ze wilde Paul de Leeuw geen rotgevoel geven, maar ik weet dat zij in dit soortprogramma’s haar ei niet kwijt kan. Hier zijn ze dermate scherp van de tong is dat ze zich zou kunnen vergalopperen of dat ze zich niet lekker in de vel kan voelen. Mijn taak was haar te beschermen. Omgekeerd heeft ze Chantal blijft Slapen wél gedaan. Omdat Chantal Janzen veel respect voor haar had. Zij haar in haar waarde liet en haar zichzelf liet zijn. Niet voor niets heeft Chantal bloemen gestuurd naar Samantha.”

Ook RTL beschermde Samantha de Jong, stelt Hampel. ,,De laatste drie jaar hoefde Samantha al geen promotionele activiteiten meer te doen voor de reallifedocu’s. Van de zender hoefde zij nergens op te draven, maar kon zij moeder zijn voor haar kinderen.”