Barbie: Soms doe je dingen waarvan je achteraf spijt hebt

De realityster raakte vorige week buiten bewustzijn door overmatig drugsgebruik. Nadat ze in haar huis in Scheveningen werd aangetroffen, werd ze direct afgevoerd naar het ziekenhuis. Nu zit de Haagse blondine in een afkickkliniek. ,,Ik ben vooral veel aan het praten, de hele dag", laat ze los aan Shownieuws.



Samantha de Jong, de echte naam van Barbie, zegt veel steun te krijgen van haar nieuwe liefde Jordi. ,,Ook van fans krijg ik veel kaartjes. Dat betekent heel veel voor me. Jordi is er in alles voor me geweest, dat was al zo toen ik hem ontmoette", aldus Barbie.



Opvallend is wel dat Jordi de afgelopen weken niet bij Samantha in de buurt mocht komen. ,,Haar familie wil geen contact’’, reageerde Jordi.



Het is nog niet bekend wanneer Barbie de kliniek weer mag verlaten.