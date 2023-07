Barbie trekt in 9 dagen meer dan 500.000 Nederlandse bezoekers

Het is geen record voor Nederland, de nieuwe versie van The Lion King behaalde dit aantal in vijf dagen. Maar deze versie draaide in veel meer zalen omdat er zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige versie werden uitgebracht. ,,We hebben deze aantallen sinds de laatste Harry Potter-film uit 2011 niet meer meegemaakt”, meldt een woordvoerder van Warner Bros. De best bezochte bioscoopfilm van 2022, Top Gun: Maverick, deed er bijna drie weken over om deze mijlpaal te behalen.