Barbra Streisand heeft favoriete schoothondje met succes laten klonen

Streisand heeft in een interview met het tijdschrift Variety uitgelegd hoe Samantha - een Coton du Tuléar-rashond - werd gekloond. Volgens Barbra zijn vorig jaar bij een in klonen gespecialiseerd bedrijf cellen uit de mond en maag van haar hondje weggenomen. Vervolgens is dat erfelijke materiaal in een voorbehandelde eicel van een ander Coton du Tuléar-teefje aangebracht. Vervolgens is die cel met een elektrisch stroompje 'aangemoedigd' zich als een normale eicel te delen. Het gaat om een al bestaande, maar omstreden methode die niet bij mensen mag worden toegepast. Wel wordt er door biotech-bedrijven mee geëxperimenteerd bij dieren. Aan het klonen hangt wel een prijskaartje van minstens 100.000 dollar. Of multimiljonair Streisand dat heeft betaald voor het laten klonen van 'Sammie' is onbekend.



Volgens Barbra Streisand, die overigens ook nog hondje Miss Blue heeft, waren de aaibare kloonhondjes na hun geboorte amper uit elkaar te houden. Om die reden loopt Miss Scarlett nog steeds met een rood nekriempje en haar zusje Miss Violet met een paars halsbandje. Ook heeft ze hondentruitjes in die kleuren aangeschaft. De draagmoeder van de vrolijke blaffertjes heeft dezelfde stamboom als haar overleden hondje. Dat de 'kloontjes' niet hetzelfde karakter hebben als Samantha is niet vreemd. De persoonlijkheid van honden wordt vooral gevormd door invloeden uit hun omgeving. Het is onmogelijk om in een laboratorium een karakter van een dier te klonen.