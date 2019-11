Barrie Stevens schrapt theatertour vanwege tegenvallende kaartverkoop

Stevens zou vanaf volgende maand eigenlijk langs 35 theaters door heel Nederland reizen, maar de belangstelling voor de shows was te klein. Bezoekers worden geïnformeerd en kunnen het geld voor de kaartjes terugkrijgen.



In The Show Must Go On zou Stevens openhartig vertellen over zijn leven en carrière. De danser zou onder meer openhartig praten over zijn liefdes, onder wie Leen Jongewaard, en alle hoogte- en dieptepunten in de ruim halve eeuw dat hij nu in Nederland woont. Ook was hij van plan terug te blikken op zijn doorbraak in de jaren zestig dankzij hitserie Ja zuster Nee zuster van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.