Barrie Stevens: wij hebben nog genoeg te vertellen

Makers IT 2 maken kijker alvast doodsbang met nieuwe trailer

18 juli Wie een zwakke maag heeft, kan de nieuwe IT-film beter links laten liggen. Maar voor de fans is de trailer van IT: Chapter Two wél smullen. Killerclown Pennywise toont zich weer in verschillende gedaantes, er is een spannende scène met glazen muren en er is een riool.