Barry Atsma en Noortje Herlaar verwelkomen tweede kindje

Hollywood rouwt om overleden Os­car-winnares Cloris Leachman (94)

10:21 Hollywood rouwt om Cloris Leachman. De Amerikaanse actrice overleed dinsdag op 94-jarige leeftijd. Haar zoon bevestigt haar overlijden tegenover entertainmentsite TMZ. Leachman was jarenlang actief in films, op televisie en in het theater.