Barry Hay, JB Meijers en Danny Vera samen in Ziggo Dome

Het is geen alledaagse combinatie: Barry Hay, JB Meijers en Danny Vera staan volgend jaar op 5 november in Ziggo Dome met Fiesta de la vida . Geïnspireerd door de Mexicaanse dag van de doden ( Dia de los Muertos ) geeft het trio bekende hits en eigen nummers een Mexicaanse twist.

Hay en Meijers maakten een paar jaar geleden een gezamenlijk album, For you baby. Op een van de nummers, Blue Bayou, zong Vera (44) mee. ,,In die tijd ontstond het idee voor dit concert, we spraken toen af dat Danny met ons mee zou doen’’, vertelt Hay (73), die samen met Meijers (49) een nieuw album bijna af heeft.

Gitarist en producer Meijers, die onder meer twaalf jaar lang lid was van De Dijk, woont sinds kort op Bonaire. Hij heeft daar een eigen studio waar hij muziek opneemt met Hay, die woont op het nabijgelegen Curaçao.

Volledig scherm Danny Vera eerder deze maand tijdens zijn clubtour in de Oosterpoort. © ANP

In Ziggo Dome speelt het trio samen met een band nummers van Elvis Presley en Bob Dylan, maar ook van bands als T. Rex en Mike and the mechanics. Mogelijk krijgt Fiesta de la vida meer edities.

Hay: ,,Maar laten we eerst deze tot een goed einde brengen. Overigens moet je die Mexicaanse twist niet te letterlijk nemen, we nemen mariachi’s mee, maar die laten we niet alle nummers lang tetteren. We doen het gedoseerd.”



Lees maandag in de krant en op de site een interview met Barry Hay, JB Meijers en Danny Vera

Terwijl in Amerika en Europa alles uit de kast wordt gehaald voor Halloween, maakt men zich in Mexico op voor Dia de los Muertos: