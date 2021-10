Bas Sillen, Ben Boute, Ron de Bil en Wil Bierman in de race voor Faamnaam 2021

Hoe bestelt Wil Bierman een drankje in de kroeg? Wordt Fee Mos nu eindelijk beroemd? Hoe kondigt Ben Boute aan dat hij naar de wc gaat? En wat is de favoriete chipssmaak van Han Kaas? Wil, Fee, Ben en Han zijn enkele genomineerden die strijden om de eretitel Faamnaam 2021. Uit alle inzendingen voor de jaarlijkse verkiezing hebben 538-dj’s Coen en Sander vandaag de shortlist van negentien kanshebbers bekendgemaakt, waaruit luisteraars hun favoriet mogen kiezen.



Coen Swijnenberg is verrast dat er wederom zoveel namen naar boven zijn gekomen. ,,Je zou misschien denken dat de vijver leeg is na zes edities, maar niets is minder waar. Ook dit jaar stroomden de nominaties weer binnen en ze blijven verrassen.” Hij noemt: ,,Lammy Schaap, Cobie Potappel-Stroop of Bennie Koekoek. Je kan het zo gek niet bedenken, maar ze bestaan! Je wordt bijna jaloers op zulke originele namen die gegarandeerd blijven hangen na iedere kennismaking.”