Bas van Toor heeft succesvolle operatie achter de rug

Van Toor moest vanwege de coronadrukte in de ziekenhuizen langer wachten dan gepland op de operatie. Bas en zijn broer Aad (77) kunnen elkaar op dit moment ook niet ontmoeten door de coronacrisis.



Aad woont in Spanje en kan op dit moment het land niet uit. Ook de aangekondigde permanente expositie van het tweetal in Museum Vlaardingen is uitgesteld. De tentoonstelling zou in de zomer opengaan, maar dit moment is vooralsnog naar oktober verplaatst.



Bassie en Adriaan zijn nog steeds mateloos populair. Sinds het begin van de coronacrisis worden hun avonturen veelvuldig bekeken op hun eigen YouTube-kanaal.