Bastiaan van Schaik geloofde niet in gastric bypass maar raakte 70 kilo kwijt

De mediapersoonlijkheid, die een stylingstudio runt in Amsterdam, legde zichzelf bewust op de vooravond van zijn gastric bypass - waarbij de maag wordt verkleind en het spijsverteringskanaal wordt omgelegd - vast. Hij fotografeerde zichzelf met zijn dikke buik in een boxershort en op slippers voor zijn badkamerspiegel. De weegschaal wees ruim 120 kilo aan. ,,Die foto zou als bewijs dienen dat zo'n operatie eigenlijk niet zo veel zou helpen’’, blikt hij vandaag terug op Instagram.

Dat Van Schaik ernaast zat, mag duidelijk zijn. ,,De operatie heeft wel degelijk geholpen! Natuurlijk was het af en toe moeilijk maar als ik nu terugkijk, is het de beste beslissing van mijn leven geweest.’’ In zijn post bedankt de Amsterdammer in het bijzonder de onbekende mensen die hem hebben gesteund. ,,Op straat, via social media, via e-mail en ga zo maar door. Merci!’’