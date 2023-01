BBC-presentator Gary Lineker kan zijn lach niet inhouden: kreungeluiden verstoren uitzending

Lineker en zijn studiogasten Paul Ince en Danny Murphy waren net druk in gesprek over de aankomende wedstrijd tussen Wolves en Liverpool toen hun conversatie abrupt werd onderbroken. De studio werd plotseling gevuld met het geluid van een luid kreunende vrouw en er leek geen einde te komen aan het audiofragment.

Hoewel Lineker aanvankelijk door bleef praten en zijn gezicht in de plooi probeerde te houden, kon hij een lach uiteindelijk niet onderdrukken. ,,Ik weet niet wie dat geluid maakt”, zei hij tegen zijn collega Alan Shearer, die vanaf een andere locatie op het tv-scherm verscheen om zijn zegje te doen. ,,Alan, het is warm in deze studio, het is ook een beetje lawaaierig. Iemand stuurt iets op iemands telefoon, denk ik. Het is een grapje. Ik weet niet of jullie het thuis hebben gehoord”, vervolgde Lineker.

En of de kijkers het thuis hadden gehoord. Op sociale media regende het reacties. ‘De BBC is het bewijs dat niemand te vertrouwen is en dat je geen enkele video meer in het openbaar kunt bekijken...’, grapt iemand. En een ander: ‘Dit is het grappigste wat de BBC ooit kon overkomen.’

Het fragment was overigens langere tijd te horen in de studio: zo’n tien minuten. Vlak voordat Linekers tijd erop zat, werd het geluid stopgezet, tot opluchting van de presentator. Hij kwam er tien minuten later achter dat hij flink in de maling was genomen door een collega. Op Twitter liet hij weten een mobieltje te hebben gevonden, dat aan de achterkant van de tv-set was vastgeplakt. ‘Wat betreft de sabotage, het was best grappig’, aldus Lineker.

Daniel Jarvis, een YouTube-komiek, heeft de grap opgeëist en de BBC heeft inmiddels excuses aangeboden. Iets wat Lineker overdreven vindt, zo zei hij later bij BBC Two’s Newsnight. ,,We hoeven ons niet te excuseren. Maar als je me vanochtend had verteld dat ik nu bij jullie over een pornoschandaal zou praten, zou ik doodsbang zijn geweest.”

