BBC schorst presentator na betalen tiener voor expliciete foto's

De BBC heeft een mannelijke presentator op non-actief gezet vanwege het betalen van duizenden ponden aan een tiener in ruil voor expliciete foto’s op seksueel gebied. Dat heeft de Britse publieke omroep zondag bekendgemaakt nadat tabloid The Sun het verhaal aan het licht bracht.

De BBC stelt in een verklaring ‘alle beschuldigingen’ serieus te nemen. ,,Dit is een complexe en snel veranderende situatie en de BBC werkt zo snel mogelijk aan het vaststellen van de feiten om de juiste volgende stappen te kunnen nemen. Het is belangrijk dat deze zaken eerlijk en zorgvuldig worden afgehandeld.”

Volgens de omroep kwamen er in mei voor het eerst signalen over de kwestie en kwam er donderdag nieuwe informatie ‘van een andere aard’ aan het licht. De BBC heeft naast een eigen onderzoek ook contact met de externe autoriteiten.

Miljoenenpubliek

Het is nog niet bekend om welke presentator gaat. The Sun meldde dat het iemand is die ‘bekend is bij een miljoenenpubliek’. Meerdere presentatoren, zoals Gary Lineker, Jeremy Vine, Rylan Clark en Nicky Campbell, hebben al duidelijk gemaakt dat zij in elk geval niets met de zaak te maken hebben.

Eerder zondag eiste de Britse regering al opheldering over de kwestie.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: