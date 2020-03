Beau, gooi die BN’ers je huis uit!

En toen zat de kijker op de late zaterdagavond ineens in de woonkamer van Beau van Erven Dorens. Want je moet toch wat wanneer je als presentator in dit coronatijdperk thuis werkloos duimen draait en de zender waarvoor je werkt, RTL 4 in dit geval, geen geld heeft om ook in het weekend zijn serieuze latenighttalkshow door te trekken - maar wél bergen zendtijd heeft die toch ergens mee gevuld moeten worden?



Dan haal je een oud schakelbord van zolder, mobiliseer je een paar bevriende collega’s, laat je een van je zoons af en toe door het beeld schuiven om een gin-tonic aan te geven en voilà, het nieuwe programma Beau blijft Binnen is geboren. Een soort Call-tv 2.0, waarin de geldkloppende spelletjes zijn vervangen door verhalen met een lach en een traan.



Laat het maar aan Beau over om daar iets van te maken. Die weet een drol nog om te vormen tot een gebakje, zoals het in tv-termen heet. Beau vindt iedereen die inbelt lief, schattig en geweldig, of het nu een politie-agent is, Martijn Krabbé of een taekwondo-scheidsrechter. Hij switch soepel – in tone of voice dan, want zijn schakeltechniek is dramatisch – van ex-militair Peter uit Beau en de Veteranen (die met corona in het ziekenhuis ligt), via een kleindochter die tijdelijk bij haar oma is gaan wonen zodat die niet alleen zit, naar Janny van der Heijden voor een onzinquizje met als prijs wc-papier en een blik groentesoep.