Beau hoopte op vaste plek bij RTL Late Night

Een jaar geleden was Van Erven Dorens immers tijdens de zomer de vervanger van Tan. Dat beviel erg goed. ,,Die twee maanden dat ik Humberto verving, waren een soort open sollicitatie. Het was altijd mijn droom een talkshow te presenteren. Om in het middelpunt van de samenleving zo'n show te maken."



Toch koos de RTL-leiding niet voor Beau, maar haalde ze Twan Huys binnen. Volgens de toenmalige RTL-baas Erland Galjaard was Van Erven Dorens te belangrijk voor RTL Boulevard. ,,Dat lijkt me onzin", stelt Beau. ,,Maar goed, misschien is het juist beter dat ik Humberto niet opvolg omdat ik daardoor de maatschappelijke programma's kan blijven maken", doelt de presentator op Beau Five Days Inside, dat een tweede seizoen krijgt.