Beau krijgt geen toestemming voor AZC Inside: ‘Belachelijk’

Eerder maakte Van Erven Dorens furore met zijn programma Beau Five Days Inside, The Amsterdam Project en Het Rotterdam Project. Graag had hij daar een kijkje in een asielzoekerscentrum bij willen voegen. ,,Ik heb dat twee jaar geprobeerd, maar kom gewoon niet binnen. We hebben destijds Mark Halbers (voormalig staatssecretaris Justitie en Veiligheid) brieven gestuurd en ook contact gezocht met het Centraal Orgaan voor Asielzoekers. Ze willen het niet. Kennelijk hebben ze iets te verbergen en mogen we niet weten wat daar gebeurt. Het is belachelijk. Ze beroepen zich op de wet van privacy, maar dat is een excuus om iets niet te laten zien. Ongelooflijk, en dat in een democratie”, aldus Van Erven Dorens.



Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt de interesse van Beau van Erven Dorens. ,,Vorig jaar en dit jaar hebben we het verzoek binnen gekregen om een aantal dagen dag en nacht te filmen. Dat vinden wij te belastend voor de bewoners. In principe is iedereen welkom, ook fotografen en journalisten. We hebben niets te verbergen. Sterker nog, twee, drie weken geleden hadden we de Open Dag van het AZC, waarbij we toen de poorten hebben opengezet. Maar je moet je tegelijkertijd wel realiseren dat hier om een kwetsbare groep mensen gaat. Als COA heb je de verantwoordelijkheid om de leefbaarheid en veiligheid te garanderen”, aldus Werner van Bastelaar, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.



De Sleutel, vanaf dinsdag 15 oktober acht afleveringen om 21.30 uur bij RTL 4.