‘Beau neemt presentatiestokje Weet ik Veel!? over van Linda de Mol’

Wilfred Genee en Hélène Hendriks weten het zeker: Beau van Erven Dorens is de nieuwe presentator van het spelprogramma Weet Ik Veel!? , voorheen een van de paradepaardjes van Linda de Mol bij RTL 4. Van Erven Dorens deed gisteravond in Café Hendriks & Genee zijn best dit te ontkrachten.

Linda de Mol moest na haar overstap naar Talpa van broer John twee kijkcijferhits achterlaten bij RTL: Weet Ik Veel!? en Oh, Wat Een Jaar. Volgens Wilfred Genee en Hélène Hendriks is het een uitgemaakte zaak dat Beau van Erven Dorens in elk geval de kennisquiz Weet Ik Veel!? gaat presenteren. Het duo confronteerde de RTL-ster hiermee aan de bar van hun tv-café op zender Veronica.

,,Wat ga je eigenlijk allemaal doen, Weet Ik Veel!? ga je volgens mij doen, toch?’’, werpt Hendriks quasi argeloos op. ,,Nou, daar ga ik over nadenken’’, begint Beau. ,,Het enige wat ik weet is dat ik weer bezig ben met een maatschappelijk georiënteerd programma, waar ik heel veel zin in heb, en ergens in het voorjaar ga ik het weer van Eva overnemen.’’

Volledig scherm Beau aan de bar bij Hélène Hendriks en Wilfred Genee. © Talpa

Wilfred Genee ruikt ‘bloed’en bijt zich vervolgens vast in het onderwerp. ,,Maar ze hebben jou toch gevraagd voor Weet Ik Veel!?, om het over te nemen van Linda?’’

Van Erven Dorens: ,,Ja, maar ik ga het eerst overleggen met mijn directie, voordat ik dat met jou ga overleggen.’’

,,Wij weten het al’’, kaatst Hendriks. Genee: ,,Het is dus gewoon zo.’’

Beau geeft zich niet zomaar gewonnen. ,,Jij zegt iets dat ik niet weet.’’

Genee: ,,Echt niet?’’

,,Nee, dat gaan we nog wel overleggen’’, aldus Beau, die het daar zichtbaar graag bij wil laten. Genee vraagt toch nog even door: ,,Maar de kans dat het zo is, is heel groot?’’

Beau dan tot slot: ,,Het zou kunnen. Ik kan ook niet goed liegen...’’

Of Beau van Erven Dorens daadwerkelijk de nieuwe presentator is van het populaire spelshow is dus nog niet in beton gegoten.