Beau Schneider krijgt rol in musical Soldaat van Oranje

Ernstig ongeval bij opnames Het Jachtsei­zoen: traumaheli­k­o­per ter plaatse

28 september Bij de opnames van een programma van Stuk TV in Den Helder is een ernstig ongeluk gebeurd. Dat bevestigt Talpa aan deze site. Een persoon is, buiten de opnames om, tijdens de vlucht van een brug gevallen. Een traumahelikopter is ter plaatse.