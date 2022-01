Beau trekt bijna 1 miljoen kijkers, Denkend aan Holland goed voor 1,5 miljoen

Beau van Erven Dorens trok gisteravond 961.000 kijkers met zijn op Villa Felderhof geïnspireerde interviewprogramma Lago di Beau , goed voor een vijfde plek op de lijst best bekeken programma’s. De wintereditie van Denkend aan Holland was goed voor 1,5 miljoen kijkers.

In de eerste aflevering van Lago di Beau, waarin Beau van Erven Dorens gasten ontvangt aan het Italiaanse Comomeer, stonden Nick Schilder en Miljuschka Witzenhausen centraal. De Volendamse zanger zong aan de eettafel Jacques Brels La chanson des vieux amants en daarbij hield Van Erven Dorens het niet droog. ,,Wat mooi, wat een verrassing”, riep hij snikkend uit. ,,Ik wist niet eens dat je Frans kon... dit is een van de mooiste liedjes ooit gemaakt.”

Even later brak Witzenhausen, als Schilder voor haar One day I'll fly away van Randy Crawford zingt. ,,Als je afscheid neemt van mensen, is dit wat het dichtstbij komt. Als mensen overlijden van wie je houdt. Uiteindelijk komt er ook weer een nieuw begin, dat is er zo wrang aan. Soms wil je zelf bijna weg van alles. Dat zit allemaal in dit liedje. Als ik het hoor, mis ik ook gewoon mensen.”

Elfstedentocht

Minder tranen werden er geplengd op NPO 1, waar de eerste aflevering te zien was van de wintereditie van Denkend aan Holland. Zo’n 1,56 miljoen mensen zagen Janny van der Heijden en André van Duin samen de route van de Elfstedentocht varen. Het programma staat daarmee op plek drie in de lijst van best bekeken programma’s.

In Denkend aan Holland, dat normaliter in de zomer te zien is, ontdekken Van der Heijden, haar teckel en Van Duin Nederland vanaf het water. Elke aflevering trekken ze eropuit met hun boot, afgewisseld door bezoekjes aan de plekken rond de wateren. De Elfstedentocht wordt deze winter gevaren omdat het dit jaar precies 25 jaar geleden is dat de laatste tocht werd gereden.

De best bekeken programma’s van de zondagavond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,31 miljoen) en Maestro op NPO 1 (1,73 miljoen). Het best bekeken SBS-programma was Diepe Gronden met 837.000 kijkers, dat is de nieuwe dramaserie van Linda de Mol.

