Beau trekt zwangere vrouw uit haar slaapkamer in Miljoenenjacht

Beau, die niet eerder een prijs aan een bingowinnaar van Miljoenenjacht uitdeelde, had er duidelijk zin in. ,,Dit is toch heerlijk! Ik heb vlinders in mijn buik'', fluisterde hij vanuit Leiden de cameraploeg toe met een grote bos bloemen in zijn handen. De man des huizes - gekleed in een FC Barcelona-trainingspak - reageerde verrast op het bezoek en vroeg zich verward af of hij zich niet even om moest kleden. ,,Mijn vrouw is zwanger, die ziet er niet uit joh. Die is naar boven gerend'', antwoordde hij met rode konen op de vraag of hij alleen thuis was.