Beau: Twan Huys moet zijn hartelijkheid nog bewijzen

Dit zit in de Os­cars-goodie­bag ter waarde van 100.000 dollar

1 maart Genomineerd zijn voor een Oscar is al een hele eer, maar dat is niet het enige waar genomineerden mee naar huis gaan. Vele genomineerden krijgen bij de komende Oscars een goodiebag mee naar huis ter waarde van ruim 100.000 dollar. Times Magazine heeft achterhaald wat er in de goodiebag zit.