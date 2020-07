Beautygloss-Mascha keert terug met ‘rauwe’ vlogs na traumatische bevallig

Mascha zette eerder deze maand na een 25 uur durende bevalling dochter Mila Poppy op de wereld. Tijdens de bevalling brak het meisje haar arm door een schouderdystocie, een complicatie waarbij de schouder blijft steken achter het schaambeen van de moeder. ,,Het is allemaal redelijk traumatisch verlopen en we hebben het er zo moeilijk mee”, liet ze toen weten . De vlogster (645.000 fans op YouTube en 640.000 op Instagram) vertelde dat de bevalling ook vastgelegd is voor haar YouTube-kanaal, maar dat ze die beelden nog niet wilde delen. ,,We hebben moeite met het idee dat we de vlog moeten editen, want dan moeten we beelden terugkijken. Daar zijn we totaal nog niet klaar voor.”

Kwetsbaar

Ze laat in de aankondiging weten dat het gezin zich kwetsbaar opstelt en dat het delen ‘een een stap is voor ons die we met enige moeite maken’. ‘Please geen opmerkingen over vlogs die ‘te kort’ zijn of die ‘niet goed genoeg’ zijn of het ergste: judgement (een oordeel, red.) over hoe alles gaat of hoe we alles aanpakken. In dit geval zijn de vlogs heel veel meer dan entertainment en voor ons ook onderdeel van een verwerkproces.’