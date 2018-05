Beautyvlogster Serena Verbon bevallen van eerste kindje

Verbon maakte op de eerste dag van 2018 bekend dat ze in verwachting was. Ze had het nog langer geheim willen houden, maar kon haar bolle buik niet meer verbergen.



Serena's zwangerschap verliep voorspoedig, maar vorige week schrok ze even toen haar kleine urenlang niet leek te bewegen. De vlogster ging uiteindelijk ter observatie naar het ziekenhuis, waar tot haar grote opluchting bleek dat er niets mis was.



Serena wist als klein meisje al dat ze later kinderen zou willen. Maar ze vond het lastig te bepalen wanneer ze er klaar voor was. Een bijzondere droom gaf vorig jaar de doorslag. ,,Daarin had ik een superlief baby’tje op schoot en ik wist dat dit míjn baby was'', aldus Verbon. ,,Echt zo’n lekker dik hompie met een bos donker haar. Ik werd wakker en had er gewoon kriebels van in mijn buik. Diep van binnen wist ik het: ik was er klaar voor om moeder te worden.''