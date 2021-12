Beckand over Beethoven: ‘Deed wat hij wilde, beledigde prinsen, schopte tegen adel’

Mechelen

Beckand: ,,Hier ligt de reden waarom Ludwig, toch een Duitser, niet von maar van Beethoven heet. Zijn opa Lodewyck kwam uit Mechelen, was succesvol in de muziek en bemachtigde via Luik een baan als kapelmeester in Bonn. Daar werd Ludwig geboren. Die had zijn moeder verloren toen hij 16 was. Met zijn vader, die alcoholist was, had hij niets. Hij dweepte wel met zijn opa, de musicus, al overleed deze toen Ludwig 3 was. Ik heb een aantal afstammelingen van de gemeenschappelijke voorvader op een plein bijeen gehad. Eentje heette zelfs Ludwig. Vonden zijn ouders wel geinig, zei hij. Maar hij had niets met die muziek. En als hij zich voorstelde als Ludwig van Beethoven zeiden mensen: ‘Jaja, en ik heet Mozart’.”