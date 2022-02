Beckhams onder vuur om ‘sexy’ shoot 17-jarige zoon en roepende moeder van tv-reporter gaat viraal

Showbytes worldwideKorte updates van wereldsterren op sociale media: wij smullen ervan. In de internationale versie van de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van celebrity’s van over de hele wereld. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Katy Perry dacht de hele middag dat ze vervelend na werd gesist, maar haar topje bleek nog te leven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door KATY PERRY (@katyperry) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Acteur Jared Leto maakt er geen geheim van dat er op zijn feestjes veel wit poeder doorheen gaat.

Trapliften staan niet bekend als de meest rock ‘n roll-uitvinding, maar daar denkt Madonna heel anders over.

Door een kleine miscommunicatie zit de stof van haar topje net op de verkeerde plekken, maar Orange is the new black-actrice Laverne Cox gaat er professioneel mee om.

Het is een beetje plastisch, maar ‘oops, we did it again’ is wel lekker feitelijk om een zwangerschap aan te kondigen, vindt ook Michael Bublé.

Squid game-actrice HoYeon Jung krijgt sinds de heftige serie vaak de vraag of ze bij fotoshoots ook even iets engs wil doen. Gelukkig is ze de beroerdste niet.

Acteur Mark Wahlberg heeft op zijn 50ste het lichaam van een jonge god, maar loopt daar liever niet mee te koop.

Grote sterren gaan in restaurants vaak in één kleur gekleed, want dan trekken ze niet zo de aandacht. Kijk maar naar zangeres Rita Ora.

Al sinds de bekende meme met de naar elkaar wijzende ‘Spiderman’ rondgaat op internet, hopen fans dat de échte acteurs hem namaken. Wat een dag voor hen, dankzij Tom Holland, Tobey Maguire en Andrew Garfield.

Volledig scherm De bekende Spiderman-meme. © RV

Sultana-mascotte Mister Jummy verdween een paar jaar geleden spoorloos van de tv. Actrice Emma Roberts weet (net als Reese Witherspoon) nergens van.

Volledig scherm Mister Jummy in een commercial van Sultana. © PR

Cruz Beckham, de net 17 jaar geworden zoon van David en Victoria, poseert voor zijn eerste fotoshoot voor een magazine in zijn boxershort. De foto’s zijn gemaakt toen hij 16 was en krijgen op sociale media behoorlijk wat kritiek: het zou ongepast zijn een jonge jongen in zo’n ‘sexy’ sfeer te fotograferen. Zijn ouders hebben maar één ding over de shoot te zeggen: ‘Zo trots.’

Als een moeder haar zoon ziet, moet ze hem natuurlijk groeten. Ook als hij bij de tv werkt en net een video probeert te maken, zoals deze Myles Harris. Een tweet met het filmpje verzamelde in korte tijd bijna 114.000 likes.

