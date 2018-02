Beckhams piekeren niet over een eigen realityshow op tv

De ouders van drie zoons en een dochter zouden volgens de geruchten met E! Entertainment, de Amerikaanse producent van 14 seizoenen van Keeping Up With The Kardashians, in gesprek zijn geweest over een realityshow. Het zou hét moment zijn voor zo'n programma. Oud-voetballer David begint aan een nieuw avontuur als eigenaar van zijn eigen profclub in Miami en Victoria pakt met de andere Spice Girls haar zangcarrière weer op.