Bed en Breakfast sluit zestiende seizoen af met 1,3 miljoen kijkers

Er kwamen gisteren weer drie stellen voorbij die de uitdaging durfden aan te gaan in Bed en Breakfast: welk onderkomen zou het best worden beoordeeld? De eerste logeerpartij werd afgetrapt in Well, bij Jolanda en Aad. Aan variatie geen tekort bij het stel: van pipohuisjes, caravans tot luxe kamers: er was voor ieder wat wils. In Venlo runnen John en zijn dochter Maaike een bed en breakfast in een statig pand. Het zwembad bleek voor hun gasten een welkome verrassing. Voor de laatste overnachting reisden de deelnemers af naar België, net over de grens bij Maastricht. Daar hadden Nicole en John alles uit de kast getrokken om hun B&B een hotel-achtige look mee te geven.