Bedenker comedyserie Community bevestigt dat film er ‘zeker’ komt

Blije Tim Hofman bedankt vinder van verloren heuptas: ‘Je bent een held’

Tim Hofman heeft z’n heuptasje vol waardevolle spullen terug, dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag was verloren op Lowlands. Op Instagram laat de blije Boos-presentator weten het tasje weer in zijn bezit te hebben.

20 augustus